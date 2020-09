Der FC Bayern hat im UEFA-Supercup-Finale den FC Sevilla mit 2:1 besiegt.

Sevilla war früh durch ein Tor von Lucas Ocampos in Führung gegangen. Den Anschlusstreffer für die Bayern erzielten Leon Goretzka. In der Verlängerung traf Javi Martinez zum 2:1-Endstand. Zwei weitere Bayern-Tore wurden wegen Abseits- beziehungsweise Foulspiels nicht gewertet.



Die Partie wurde trotz hoher Infektionszahlen im Corona-Risikogebiet Budapest vor Publikum ausgetragen. Die UEFA sprach von einem "Testballon". Laut Verband waren gut 15.000 Zuschauer im Stadion.



Früher am Abend hatte der VfL Wolfsburg in der Europa-League-Qualifikation mit 2:0 gegen den ukrainischen Club Desna Tschernihiw gewonnen. Mit einem weiteren Sieg am nächsten Donnerstag kann Wolfsburg in die Gruppenphase des Wettbewerbs einziehen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.