Die beiden europäischen Fußballturniere Champions League und Europa League werden im August in Form von zentral ausgetragenen K.o.-Runden zu Ende gespielt.

Das entschied das Exekutivkkomitee der Europäischen Fußball-Union in Nyon. Das Champions-League-Finale steigt demnach am 23. August in Lissabon. Zuvor werden knapp zwei Wochen lang alle Spiele ab dem Viertelfinale in der portugiesischen Hauptstadt ausgetragen, allerdings ohne die gewohnten Hin- und Rückspiele.



Die Europa League endet am 21. August mit einem Finale in Köln. Zuvor werden an verschiedenen Spielorten in Nordrhein-Westfalen die übrigen Spiele ab dem Viertelfinale ausgetragen. Die noch ausstehenden Partien der Achtelfinals in beiden Wettbewerben sollen in der ersten Augustwoche gespielt werden.