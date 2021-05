Der VfL Bochum und Greuther Fürth steigen in die Fußball-Bundesliga auf.

Bochum beendet die Saison in der zweiten Liga als Tabellen-Erster, Fürth auf Platz zwei. Holstein Kiel kann als Tabellen-Dritter noch in die Bundesliga aufsteigen. In der Relegation tritt der Klub aus Schleswig-Holstein gegen den FC Köln an.



Der VfL Osnabrück muss in die Relegation um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Eintracht Braunschweig ist nach einem Jahr wieder aus der 2. Liga abgestiegen. Die Würzburger Kickers standen bereits als Absteiger fest.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.