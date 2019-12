Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das norwegische Sturmtalent Erling Haaland verpflichtet.

Wie der Verein mitteilte, wechselt der 19-Jährige von Red Bull Salzburg ins Ruhrgebiet und fährt Anfang Januar bereits mit ins Trainingslager nach Marbella. Der Angreifer hat in dieser Champions-League-Saison bereits acht Tore erzielt, in der österreichischen Liga erzielte er 16 Treffer in 14 Spielen und wurde in Österreich zum Fußballer des Jahres gewählt. Beim BVB unterschrieb er einen Vertrag bis 2024. Haaland war von zahlreichen Top-Klubs in Europa umworben worden, und hatte nach Medienberichten unlängst RB Leipzig eine Absage erteilt. Dem Vernehmen nach soll Haaland dem BVB die 20 Millionen Euro wert sein, die in seinem Vertrag mit Salzburg Berichten zufolge als Ausstiegsklausel festgeschrieben sind.