Die von zwölf Fußball-Klubs aus Italien, Spanien und England geplante Gründung einer neuen europäischen Superliga stößt auf breite Kritik.

Die europäische Union, Politiker, Fußballverbände, Clubs und Spieler sprachen sich gegen den neuen Wettbewerb aus. EU-Kommissions-Vizepräsident Schinas erklärte, man müsse ein werteorientiertes europäisches Sportmodell verteidigen, das auf Vielfalt und Inklusivität basiere. Der britische Premierminister Johnson sagte, die Pläne seien keine gute Nachricht für Fans und den Fußball in seinem Land. Auch vom französischen Präsidenten Macron kam Kritik. Der Deutsche- Fußball-Bund und die Bundesliga positionierten sich ebenfalls klar gegen das Vorhaben. Sie bezeichneten die Superliga als unsolidarisch. Der ehemalige Nationalspieler Podolski sprach von einem "ekelhaften und nicht fairen" Projekt. Die europäische Fußball-Union drohte, teilnehmende Klubs von allen UEFA-Wettbewerben auszuschließen und ihre Spieler nicht mehr für die Nationalmannschaften zuzulassen.



Die zwölf Vereine wollen nach eigenen Angaben Teil ihrer nationalen Ligen bleiben und den neuen Wettbewerb unter der Woche ausspielen. Die Gründungsmitglieder sollen eine einmalige Zahlung in Höhe von je 3,5 Milliarden Euro erhalten. Die US -Bank JP Morgan bestätigte, dass sie die Liga finanziere.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.