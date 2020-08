Das auch für den Sport zuständige Bundesinnenministerium hat sich hinter das Konzept der Deutschen Fußball-Liga zu Spielen mit Zuschauern gestellt.

Sofern in der Coronavirus-Krise die Hygiene-Auflagen eingehalten werden könnten, seien Partien mit Fans grundsätzlich möglich, erklärte ein Sprecher von Ressortchef Seehofer. Volle Stadien seien aber sicherlich noch nicht möglich. Ob und wie viele Zuschauer vor Ort möglich seien, müssten die lokalen Behörden entscheiden. - Niedersachsens Ministerpräsident Weil äußerte sich skeptisch, dass sich die Pläne in der Praxis durchsetzen ließen. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur kündigte der SPD-Politiker an, das Konzept genau zu prüfen. Es sieht unter anderem personalisierte Tickets und ein Alkoholverbot vor. Stehplätze werden gestrichen. Die Gesundheitsminister der 16 Länder wollen kommende Woche über das DFL-Papier beraten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 04.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 04.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 02.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 29.07.)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 18.07.)

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht (Stand: 01.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 07.05.)

Test und Schutz

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 01.08.)

+ Impfung: So weit ist die Forschung (Stand: 01.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 11.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.