Das Bundesinnenministerium hat die verbale Entgleisung von DFB-Präsident Keller während einer Präsidiumssitzung kritisiert.

Ein Ministeriumssprecher sagte in Berlin, Nazi-Vergleiche seien deplatziert und taktlos. Sie beinhalteten immer die Gefahr, dass das NS-Unrecht verharmlost werde.



Keller hatte in der Sitzung am vergangenen Freitag laut Medienberichten seinen Stellvertreter Koch mit dem Nazi-Richter Freisler verglichen. Später entschuldigte sich Keller dafür. Rücktrittsforderungen aus Kochs Fußball-Landesverband Bayern wies der DFB-Präsident heute zurück. Zwar habe er einen Fehler gemacht. Doch wolle er die Aufräumarbeiten, für die er zum Verband geholt worden sei, zu Ende führen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.