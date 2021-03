In der Fußball-Bundesliga hat Augsburg gegen Mönchengladbach mit 3:1 gewonnen.

Ruben Vargas brachte Augsburg in der 52. Minute in Führung. In der 68. Minute schoss dann der Gladbacher Florian Neuhaus den Ausgleich. Nur wenige Minuten später (76.) sorgte dann Marco Richter wieder für die Führung des FCA. Den 3:1-Endstand besiegelte schließlich André Hahn mit seinem Tor (89. Minute).

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.