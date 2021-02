In der Fußball-Bundesliga haben Augsburg und Leverkusen 1:1 unentschieden gespielt.

Leverkusen glich in der letzten Minute der Nachspielzeit aus.



Am Nachmittag spielt Hertha BSC gegen Leipzig, am Abend empfängt Hoffenheim Bremen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.