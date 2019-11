Hertha BSC hat in der Fußball-Bundesliga die vierte Niederlage in Serie kassiert.

Die Berliner verloren beim FC Augsburg mit 0:4 (0:2) und fielen in der Tabelle hinter den FCA zurück. Philipp Max brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung; Sergio Cordova (26.), André Hahn (52.) und Florian Niederlechner (79.) erzielten die weiteren Treffer. Unmittelbar nach dem 2:0 sah der Berliner Torwart Rune Jarstein wegen einer Attacke gegen Cordova Rot.



Der FCA schaffte den dritten Saisonsieg.



