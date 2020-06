Der FC Bayern München ist Deutscher Fußball-Meister.

Die Mannschaft siegte am Abend mit 1:0 bei Werder Bremen und sicherte sich damit vorzeitig den Titel. Es ist die insgesamt 30. Meisterschaft für die Bayern und die achte in Folge. Das Tor schoss Robert Lewandoski.



In den anderen Abendspielen gab es folgende Ergebnisse:



SC Freiburg - Hertha BSC: 2:1

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg: 3:0, und

Union Berlin - SC Paderborn: 1:0



Damit steht Paderborn als erster Absteiger fest.



Den Aufstieg in die Bundesliga schaffte vorzeitig Zweitligist Arminia Bielefeld, weil der Verfolger Hamburger SV nur 1:1 gegen den VfL Osnabrück spielte. Somit kann Bielefeld nicht mehr von einem der drei Aufstiegsplätze verdrängt werden.