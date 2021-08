Der FC Bayern München hat den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison geholt.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann siegte im zweiten Sonntagsspiel mit einiger Mühe gegen den 1. FC Köln 3:2 (0:0). Torschützenkönig Robert Lewandowski (50. Minute) und zweimal Serge Gnabry (59. und 71.) schossen den Münchner Sieg am zweiten Spieltag heraus. Für die Kölner sorgten Anthony Modeste (60.) und Mark Uth (62.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der FC Bayern war mit einem 1:1 bei Borussia Mönchengladbach in die Saison gestartet.



Im ersten Spiel des Tages hatte zuvor die TSG 1899 Hoffenheim den möglichen Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Nach dem 4:0 zum Auftakt in Augsburg kamen die Kraichgauer nur zu einem 2:2 (2:1) gegen den 1. FC Union Berlin. Mit einem zweiten Sieg wäre die TSG dank der besseren Tordifferenz am VfL Wolfsburg vorbeigezogen. Kevin Akpoguma (14. Minute) und Jacob Bruun Larsen (30.) sorgten nach dem Rückstand durch Niko Gießelmann (10.) für die 2:1-Halbzeitführung der Gastgeber. Taiwo Awoniyi (47.) sicherte Union nach dem Auftakt-1:1 gegen Leverkusen den zweiten Punkt im zweiten Saisonspiel.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.