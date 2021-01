Der FC Bayern München hat sich die Hinrunden-Meisterschaft der Fußball-Bundesliga gesichert.

Der deutsche Fußball-Meister gewann gegen den SC Freiburg mit 2:1 (1:0). Vor dem letzten Hinrunden-Spieltag hat die Mannschaft jetzt vier Punkte Vorsprung auf RB Leipzig. Robert Lewandowski mit seinem 21. Saisontor (7. Minute) und Thomas Müller (74.) erzielten die Treffer für die Münchner. Nils Petersen hatte kurz nach seiner Einwechslung für den Ausgleich gesorgt (62.).



Luka Jovic hat Eintracht Frankfurt mit zwei Treffern den sechsten Saisonsieg gesichert. Der von Real Madrid ausgeliehene Stürmer schoss in der 72. Minute und in der ersten Minute der Nachspielzeit die entscheidenden Tore zum 3:1 (1:1)-Erfolg der Frankfurter. Andre Silva (28.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Matthew Hoppe eine Minute später den zwischenzeitlichen Ausgleich für Schalke markiert. Nach der elften Saisonniederlage bleiben die Gelsenkirchener Tabellenletzter.



Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.