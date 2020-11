In den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga hat Berlin mit 2:1 in Köln gewonnen, während sich Mainz mit 3:1 in Freiburg durchsetzte.

Alle Treffer für die Mainzer schoss Jean-Philippe Mateta in der ersten Halbzeit. Nils Petersen gelang in der 63. Minute noch der Anschlusstreffer für die Freiburger. In Köln schoss Max Kruse in der 72. Minute den Siegtreffer. Zuvor hatten Taiwo Awoniyi für Berlin (27.) und Ellyes Skhiri für Köln (36.) getroffen.



In der Tabelle rückt Mainz durch den Sieg vom letzten auf den 15. Platz vor. Freiburg bleibt auf Position 14. Köln steht auf Platz 17 und damit auf einem Abstiegsplatz. Berlin steht wie bereits vor dem Spieltag auf Platz 5.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.