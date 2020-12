Neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 wird offenbar der Däne Bo Svensson.

Wie die Zeitungen der VRM-Mediengruppe berichten, soll er in der kommenen Woche das Training übernehmen. Svensson war zwischen 2007 und 2014 bereits Spieler und später Co-Trainer bei Mainz. Er kommt vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering und ersetzt den bisherigen Trainer Jan-Moritz Lichte, der am Montag entlassen worden war. An dem Tag wurde auch die Rückkehr des früheren Managers Christian Heidel als Sportvorstand und des früheren Trainers Martin Schmidt als Sportdirektor bekanntgegeben.

