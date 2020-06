Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag brachte noch einmal Spannung: Werder Bremen hat sich mit einem 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln in die Relegation gerettet. Zweiter direkter Absteiger ist Fortuna Düsseldorf. Die Mannschaft verlor bei Union Berlin mit 0:3. Gladbach sicherte sich die Teilnahme an der Champions-League.

Gegner der Bremer in der Relegation ist entweder der 1. FC Heidenheim oder der Hamburger SV - das entscheidet sich morgen am letzten Zweitliga-Spieltag. Als erster Bundesliga-Abstieger stand zuvor bereits der SC Paderborn fest.



Die übrigen Ergebnisse des 34. Bundesliga-Spieltags:



SC Freiburg - Schalke 04: 4:0

Bayer Leverkusen - Main 05: 1:0

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC: 2:1

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim: 0:4

VfL Wolfsburg - Bayern München 0:4, und

Eintracht Frankfurt - SC Paderborn: 3:2



Als weitere Teilnehmer in der Champions League stehen neben Gladbach der Deutsche Meister Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig fest. Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg spielen in der kommenden Saison in der Europa League.