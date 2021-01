Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen Stürmer Breel Embolo vorsorglich aus dem Kader für das Spiel gegen Werder Bremen gestrichen.

Der Schweizer Nationalspieler habe möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen, teilte der Verein mit. Der 23-Jährige werde erst wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, wenn negative Coronatests von ihm vorlägen.



Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, Embolo sei nach ihren Informationen eine von 23 Personen gewesen, die in der Nacht zu Sonntag bei einer illegalen Party in Essen von der Polizei erwischt wurden. In Agenturberichten war lediglich von einem Bundesliga-Spieler die Rede, dessen Name nicht genannt wurde.



Die Deutsche Fußball Liga hatte erst kürzlich erneut an das Verantwortungsbewusstsein der Fußballprofis und Vereine angesichts der schwierigen Corona-Lage appelliert.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.