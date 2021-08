Kurz vor dem Bundesliga-Start dringen Politiker von CDU und FDP auf bundesweit einheitliche Zugangsregeln für Stadionbesucher.

Der CDU-Experte Gienger sagte der "Augsburger Allgemeinen", eine Unterscheidung zwischen geimpften, genesenen oder negativ getesteten Zuschauern sei aus verfassungsrechtlichen Gründen problematisch. Die FDP-Sportpolitikerin Dassler meinte, im Stadion spreche man über einen Außenbereich mit geringem Ansteckungsrisiko. Daher lasse sich eine Zugangsreduzierung auf Geimpfte und Genesene kaum rechtfertigen.



In den vergangenen Tagen war eine Diskussion über Beschränkungen für den Stadionbesuch entbrannt. Als erster Bundesligist will der 1. FC Köln ab dem zweiten Heimspiel nur noch Geimpfte und Genesene in die Arena lassen. Ein negatives Testergebnis reicht dann nicht mehr für den Zugang aus.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.