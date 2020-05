Die Deutsche Fußball Liga hält am Neustart der 1. und 2. Fußball-Bundesliga in einer Woche fest.

Ziel sei, die Saison zu Ende zu bringen, sagte Dfl-Geschäftsführer Seifert. Die jüngsten Corona-Fälle beim Zweitligisten Dynamo Dresden seien kein Grund, das in Frage zu stellen. Zuletzt waren zwei Spieler des Vereins positiv getestet worden. Die gesamte Mannschaft befindet sich nun in Quarantäne. Der Tabellenletzte kann deshalb weder auswärts am 17. Mai gegen Hannover 96 antreten, noch am darauffolgenden Wochenende gegen Greuther Fürth.