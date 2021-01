In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 gewonnen.

Damit holte das Team von Trainer Edin Terzic wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Die Treffer für den BVB erzielten Manuel Akanji in der 66. Minute per Kopf und Jadon Sancho in der 91. nach einem Konter. Durch den Erfolg verbesserte sich Dortmund auf den vierten Platz mit drei Punkten Rückstand auf den Dritten Bayer Leverkusen. Wolfsburg fiel auf den sechsten Rang hinter den punktgleichen 1. FC Union Berlin zurück.



Am Abend spielt noch Bayern München gegen Mainz.

