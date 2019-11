IIn der Fußball-Bundesliga haben sich Borussia Dortmund und Paderborn 3:3 getrennt.

Nach der ersten Halbzeit hatte Dortmund im eigenen Stadion gegen den Aufsteiger 0:3 zurückgelegen. Der Dortmunder Kapitän Marco Reus erklärte nach dem Spiel: "Wir müssen uns bei allen Zuschauern im Stadion für unsere Leistung entschuldigen. Ich weiß nicht, was wir in der ersten Halbzeit fabriziert haben. So dürfen wir nie wieder auftreten."