In den heutigen Spielen der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse:

FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:0

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:1

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 1:1

FSV Mainz - VfB Stuttgart 1:4 und

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1:0.



Am Abend spielt noch Schalke 04 gegen Werder Bremen. Entgegen der bisherigen Planung findet diese Partie ohne Zuschauer statt. Das entschieden die Behörden in Gelsenkirchen unter Verweis auf die relativ hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in der Stadt.

