Das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 soll trotz der erhöhten Corona-Infektionszahlen mit Publikum stattfinden.

Das Management des Rekordmeisters stimmte einem entsprechenden Kompromiss mit der Stadt München und dem Land Bayern zu, wonach 7.500 Fans das Spiel in der Allianz Arena verfolgen dürfen. Das entspricht 10 Prozent der Kapazität des Stadions unter Normalbedingungen. Die Bundesländer hatten sich am Dienstag auf Spiele in mit bis zu 20 Prozent ausgelasteten Stadien geeinigt, sofern das Infektionsgeschehen vor Ort es zulässt.



In München registrierte das Robert Koch-Institut zuletzt 34 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche und damit einen Wert knapp unter dem bayerischen Grenzwert von 35 Fällen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.