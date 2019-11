Der Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat sich von seinem Trainer Niko Kovac getrennt. Der Schritt sei im beiderseitigen Einvernehmen erfolgt, teilte der Verein am Abend mit.

Die Leistungen und Resultate der vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass Handlungsbedarf bestehe. Bis auf Weiteres werde Co-Trainer Hans-Dieter Flick die Mannschaft betreuen. Wenige Stunden zuvor hatten noch mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass Kovac zunächst Trainer bei dem Fußballrekordmeister bleibe.



Kovac erklärte, er halte die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt für die richtige für den Klub. Die Ergebnisse "und auch die Art und Weise, wie wir zuletzt gespielt haben", hätten ihn zu diesem Entschluss kommen lassen. Zuletzt hatten die Münchner am Samstag bei Eintracht Frankfurt mit 1:5 verloren. Dabei handelte es sich um die höchste Niederlage des Vereins in der Bundesliga seit mehr als zehn Jahren. Der FC Bayern steht in der Tabelle nach zehn Spielen auf dem vierten Platz.

Bangen um den Trainer-Job schon im ersten Jahr

Kovac hatte den Posten im Sommer des vergangenen Jahres übernommen. Der frühere Bayern-Profi hatte zuvor Eintracht Frankfurt als Trainer zum Sieg im DFB-Pokal geführt. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, musste Kovac schon in seiner ersten Saison beim FC Bayern um seinen Job bangen. Besonders dank der Unterstützung des Vereinspräsidenten Hoeneß habe er allerdings bleiben dürfen.



Die Bilanz seines ersten Jahres als Bayern-Trainer: das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg, in der Champions League schieden die Münchner gegen den späteren Sieger Liverpool aus.