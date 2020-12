In der Fußball-Bundesliga hat Freiburg mit 4 : 1 gegen Berlin gewonnen.

Vicenzo Grifo brachte die Gastgeber nach sieben Minuten per Kopfball in Führung. Dodi Lukebakio gelang nach dem Wechsel der Ausgleich (52.). Ermedin Demirovic (59.), Manuel Gulde (69.) und Nils Petersen (90.+3/Foulelfmeter) sorgten mit ihren Toren für einen klaren Sieg.



Im zweiten Sonntagsspiel siegte Wolfsburg 1:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart. Das Siegtor erzielte Josip Brekalo per Freistoß in der 50. Minute.



Die Wolfsburger hatten knapp zwei Stunden vor dem Anpfiff bekanntgegeben, dass sich fünf Spieler schon am Vortag in Quarantäne begeben hatten. Maximilian Arnold und Jerome Roussillon wurden positiv auf das Coronavirus getestet, Maximilian Philipp, Xaver Schlager und Tim Siersleben als unmittelbare Kontaktpersonen eingestuft. Diese drei Spieler begaben sich nach Absprache mit dem Gesundheitsamt vorsorglich in die häusliche Isolation.



