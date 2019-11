Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga gefestigt.

Der Spitzenreiter bezwang Werder Bremen mit 3:1 (2:0) und liegt nun vier Punkte vor den Verfolgern RB Leipzig und Bayern München. Ramy Bensebaini (20. Minute) und Patrick Herrmann (22./59.) erzielten die Treffer; Leonardo Bittencourt verkürzte in der Nachspielzeit.



Bayer Leverkusen ist wieder näher an die internationalen Plätze herangerückt. Die Mannschaft siegte beim VfL Wolfsburg 2:0 (1:0) und verbesserte sich mit nun 18 Punkten in die obere Tabellenhälfte. Karim Bellarabi (25. Minute) und Paulinho (90.+6) erzielten die Leverkusener Treffer.



Sehen Sie hier die Tabelle.