Im ersten Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach den VfL Wolfsburg mit 3 zu null geschlagen.

Derzeit laufen die Partien Union Berlin gegen Paderborn, SC Freiburg gegen Hertha BSC und Werder Bremen gegen Bayern München. Die Bayern können sich mit einem Sieg heute vorzeitig die Deutsche Meisterschaft sichern. Es wäre ihr achter Titel in Serie.



In der Zweiten Liga steht mit Arminia Bielefeld vorzeitig der erste Aufsteiger in die Bundesliga fest, da der Verfolger Hamburger SV nur 1:1 gegen den VfL Osnabrück spielte.