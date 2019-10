Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose siegte gegen den FC Augsburg 5:1 (4:0) und rückte mit 16 Punkten auf den ersten Platz vor. Die Tore schossen Denis Zakaria (2.), Patrick Herrmann (8. und 13. Minute), Alassane Plea (39.) und Breel Embolo (83.). Für die auf Platz 14 liegenden Augsburger traf Florian Niederlechner (80.).



Der VfL Wolfsburg ist dank seines vierten Saisonsieges auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga geklettert. Die Niedersachsen setzten sich zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:0 (0:0) durch. Wout Weghorst (69.) erzielte den Treffer. Wolfsburg liegt mit 15 Zählern nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Aufsteiger Berlin steht als Tabellen-16. nach der vierten Niederlage in Serie nur wegen der besseren Tordifferenz noch nicht auf einem direkten Abstiegsplatz.



Im Abendspiel haben sich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen 2:2 getrennnt. Damit hat die Eintracht den Anschluss an die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Bremer gingen in der 27. Minute durch Davy Klaassen in Führung, den Ausgleich erzielte Sebastian Rode in der 55. Minute. Die späte Führung durch André Silva in der 88. Minute reichte für Frankfurt nicht zum Sieg - Milot Rashica glich in der Nachspielzeit per Foulelfmeter noch für Werder aus.



