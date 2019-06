Fußball-Bundesligist Hertha BSC verkauft einen Teil seiner Profi-Abteilung an einen Investor und nimmt damit 125 Millionen Euro ein.

Wie der Verein in Berlin mitteilte, übernimmt der Unternehmer Lars Windhorst 37,5 Prozent der Anteile. Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", das Geld erhöhe die Chancen, mittelfristig in Reichweite internationaler Plätze zu kommen. Windhorst meinte, die Hertha könne nun wie andere Vereine etwa in London oder Madrid ein - Zitat - "Big City Club" werden. Der Unternehmer plant die Übernahme weiterer Anteile.