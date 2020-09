Nach der monatelangen Corona-Pause im deutschen Profi-Fußball hält Kanzleramtschef Braun eine baldige Rückkehr von Fans in die Stadien für möglich.

Braun verwies während einer Klausur der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag auf das heute stattfindende Spitzengespräch der Bundesländer zu dem Thema. Es gebe in dieser Frage bereits eine große Annäherung, meinte der Kanzleramtschef. Wenn ein Verein ein ausgefeiltes Hygienekonzept vorweise, sei es schwer, ein absolutes Verbot durchzusetzen. Bundesgesundheitsminister Spahn, der per Video zur CSU-Klausur zugeschaltet war, mahnte die Einhaltung von Hygieneregeln und Mindestabständen auch vor und nach den Spielen an.

