Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler und Weltmeister Sami Khedira steht laut einem Pressebericht vor einem Wechsel zum Bundesligisten Hertha BSC.

Das Fachmagazin "Der Kicker" berichtet, noch im Lauf des Tages stehe der obligatorische Gesundheitscheck in Berlin an. Danach wolle der 33-Jährige bei der abstiegsgefährdeten Hertha unterschreiben. Derzeit steht Khedira beim italienischen Meister Juventus Turin unter Vertrag, bei dem er in dieser Saison aber noch nicht zum Einsatz kam. Von Hertha BSC und vom Spieler selbst gibt es bislang keine Stellungnahme zu den Angaben. Der Verein hatte am vergangenen Wochenende seinen Trainer Labbadia und Manager Preetz entlassen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.