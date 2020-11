Fußball-Bundesliga Klimaschutz gerne, aber nicht jetzt

Die Initiative Sports for Future kämpft für klimaschonenden Sport. Auch die Bundesliga sollte klimaneutral sein, fordert Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Dietmar Hopp will Klimaschutz sogar in der Lizenzierung verankern. Aber nicht sofort, wie bei einer Vorstellung der Initiative deutlich wurde.

Von Maximilian Rieger