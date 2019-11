Jürgen Klinsmann wird Trainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC.

Der Verein bestätigte mittlerweile die Trennung von dem bisherigen Coach Ante Covic. Klinsmann werde den Posten bis zum Saisonende übernehmen. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und weitere Medien darüber berichtet.



Der 55-jährige Klinsmann ist seit wenigen Wochen auf Bestreben von Investor Lars Windhorst Aufsichtsratsmitglied bei Hertha BSC. Wie der Sport-Informations-Dienst schreibt, dürfte Klinsmann bereits am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund erstmals auf der Bank sitzen. In der Tabelle steht der Berliner Klub derzeit auf dem 15. Platz.



Klinsmann spielte selbst elf Jahre in der deutschen Nationalmannschaft (1987-1998) und war zwei Jahre lang Nationaltrainer (2004-2006). Später trainierte er für kurze Zeit den FC Bayern München und danach einige Jahre lang die US-Nationalmannschaft