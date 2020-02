Im Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Köln mit 1:4 gegen Bayern München verloren.

Damit haben die Bayern nach einem Tag die Tabellenführung wieder zurückerobert. Sie liegen jetzt einen Punkt vor Leipzig und vier vor Dortmund an der Spitze.



Im Spiel gegen die Kölner lagen die Bayern bereits in der 12. Minute mit drei Toren von Robert Lewandowski (3.), Kingsley Coman (5.) und Serge Gnabry vorn. In der 66. Minute kam der vierte Treffer von Gnabry hinzu, bevor Mark Uth in der 70. Minute das Tor für Köln erzielte.



Am Abend trifft Mainz auf Schalke.