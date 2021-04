RB Leipzig hat den Titelgewinn des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga noch einmal verschoben.

Das Team von Julian Nagelsmann gewann in Überzahl gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0). Trotz des Erfolgs der Sachsen und der Niederlage von Tabellenführer Bayern am Tag zuvor in Mainz beträgt der Abstand sieben Punkte bei noch drei ausstehenden Spielen.



Amadou Haidara (46.) und Emil Forsberg (67.) per Foulelfmeter erzielten die Treffer. Stuttgart musste von der 13. Minute an in Unterzahl spielen - Naouirou Ahamada hatte wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.