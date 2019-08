In der Fußball-Bundesliga spielte Leipzig gegen Frankfurt 2:1.

Werner (10. Minute) erzielte den Führungstreffer für RB, Poulsen (80.) den zweiten. Frankfurts Paciencia (89.) erzielte den Anschlusstreffer.



Der VfL Wolfsburg hat sein Auswärtsspiel bei Hertha BSC mit 3:0 (1:0) gewonnen. Der Niederländer Weghorst brachte Wolfsburg in der 9. Minute in Führung, in der Schlussphase sorgten Brekalo (82.) und Roussillon (90.+1) für den Endstand.



