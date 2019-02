Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Mainz gegen Leverkusen mit 1:5 verloren.

Schon in der ersten Halbzeit gab es vier Tore für Leverkusen: Es trafen Wendell (5. Minute), Kai Havertz (20. Minute), Julian Brandt (30. Minute) und Karim Bellarabi (43. Minute). Das 5:1 schoss Brandt in der 64. Minute. Für die Gastgeber, die in närrisch-bunten Karnevals-Trikots antraten, traf Robin Quaison in der 9. Minute.



In der Tabelle liegen die Leverkusener nun mit 33 Zählern vorerst auf dem fünften Rang. Die Mainzer bleiben mit 27 Zählern auf Platz elf.