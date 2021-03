In einem Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga verlor Hoffenheim gegen Mainz mit 1 zu 2.

Die Mainzer setzten damit ihre Erfolgsserie in der Rückrunde fort und verließen erstmals seit November die Abstiegsplätze. Die Tore schossen Robert Glatzel nach nur 28 Sekunden und Dominik Kohr in der 41. Minute. Für Hoffenheim war Ihlas Bebou in der 39. Minute erfolgreich.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.