Manuel Baum wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.

Der bisherige Coach der deutschen U18-Junioren folgt auf den beurlaubten David Wagner, wie der Verein mitteilte. Als Assistent steht dem 41-Jährigen der Ex-Profi Naldo zur Seite. Man habe mit Manuel Baum einen absoluten Fachmann für Schalke 04 gewinnen können, sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Wer sich seine Stationen anschaue, werde feststellen, dass seine Mannschaften immer klare Strukturen und Abläufe auf dem Platz gahabt hätten: "Das ist in unserer aktuellen Situation ein ganz wichtiger Faktor."



Schalke hatte sich am Sonntag nach 18 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg von Wagner getrennt. Mit 1:11 Toren und null Punkten ist die Mannschaft so schlecht wie noch nie ein Klub in 58 Jahren Bundesliga in die neue Saison gestartet.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.