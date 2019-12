In der Fußball-Bundesliga bleibt Mönchengladbach Tabellenführer.

Die Mannschaft setzte sich zuhause gegen Bayern München mit 2:1 durch. Ivan Perisic hatte in der 49. Minute zur Führung für die Bayern getroffen, Ramy Bensebaini schoss erst den Ausgleich (60.) und kurz vor dem Abpfiff (90. +2) per Foulelfmeter auch das Siegtor für Mönchengladbach.



Die Münchner stehen nun auf dem siebten Tabellenplatz. Leverkusen war dank eines 2:1-Siegs gegen Schalke an den Bayern vorbeigezogen und ist nun Sechster.



Die weiteren Ergebnisse:



Dortmund - Düsseldorf 5:0,



Leipzig - Hoffenheim 3:1,



Freiburg - Wolfsburg 1:0 und



Augsburg - Mainz 2:1.



Bereits am Freitag trennten sich Frankfurt und Hertha BSC 2:2.