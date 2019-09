In der Fußball-Bundesliga hat Mönchengladbach gegen Düsseldorf mit 2:1 gewonnen.

Kasim Adams brachte Düsseldorf in der 6. Minute in Führung. Den Ausgleich erzielte Marcus Thuram in der 74. Minute. Thuram schoss in der 88. Minute auch das Siegtor für Mönchengladbach.



Die vorherigen Ergebnisse:



Schalke - Mainz 2:1,



München - Köln 4:0,



Leverkusen - Union Berlin 2:0,



Hertha - Paderborn 2:1,



Freiburg - Augsburg 1:1



und Bremen - Leipzig 0:3.