In der Fußball-Bundesliga haben sich Borussia Mönchengladbach und der 1. SC Freiburg 1 zu 1 getrennt.

Beide Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit: Vincenzo Grifo traf in der 10. Spielminute für Freiburg, Alassane Pléa glich in der 16. Minute für Gladbach aus.



Morgen spielen unter anderem Augsburg gegen Hannover, Schalke gegen Leipzig und am Abend Hertha BSC gegen Borussia Dortmund.