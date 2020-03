Wegen der Corona-Epidemie wird der kommende Spieltag der Fußball-Bundesliga vollständig ohne Publikum stattfinden.

Zuletzt gab auch RB Leipzig bekannt, das Spiel am Samstag gegen den SC Freiburg werde ohne Zuschauer ausgetragen. Zuvor war bereits die Begegnung zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München von den örtlichen Behörden in Berlin zum sogenannten Geisterspiel erklärt worden. Damit finden nun alle Begegnungen des Wochenendes unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



Union Berlin wollte aufgrund der bislang relativ wenigen bekannten Coronavirusfälle in der Hauptstadt (48 nach Angaben des Robert Koch Instituts) zunächst das Fußballspiel vor Publikum austragen. Bundesgesundheitsminister Spahn kritisierte die Manager des Vereins für dieses Vorhaben. Die Verantwortlichen hätten noch nicht abschließend verstanden, worum es hier gehe, sagte Spahn im Deutschlandfunk.



Inzwischen gibt es auch einen bestätigten Coronavirusfall im Profi-Fußball. Ein Spieler des Zweitligisten Hannover 96 ist nach Angaben des Vereins positiv auf den Erreger getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Man gehe nicht davon aus, dass er Mannschaftskollegen angesteckt habe.

