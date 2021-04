Neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wird laut einem Medienbericht der derzeitige Trainer von Eintracht Frankfurt, Adi Hütter.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, einigten sich die Gladbacher und Hütter auf einen Zwei-Jahres-Vertrag ab der kommenden Saison. Er enthält demnach die Option auf eine weitere Spielzeit. Der 51 Jahre alte Österreicher würde damit Nachfolger von Marco Rose, der zur neuen Saison zu Borussia Dortmund wechselt. Borussia Mönchengldbach wollte die Meldung nicht bestätigen und erklärte, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Eintracht Frankfurt teilte mit, dass man keine Kenntnis davon habe.



Zuvor hatte bereits das Fachblatt "Kicker" berichtet, Hütter und die Borussia seien sehr weit, was eine Zusammenarbeit angehe. Gladbach und Frankfurt treffen am Samstag in der Fußball-Bundesliga im direkten Duell aufeinander.

