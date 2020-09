Die Fußball-Bundesligisten Schalke und Bremen dürfen am Abend doch nicht vor Zuschauern spielen.

Nach Angaben des FC Schalke 04 haben das die Behörden in Gelsenkirchen entschieden. Grund ist die relativ hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in der Stadt. In den vergangenen sieben Tagen wurden fast 40 Neu-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Der kritische Wert liegt bei 35. Ursprünglich wollte Schalke 11.000 Zuschauer ins Stadion lassen.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.