Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ist wegen des Sturmtiefs abgesagt worden.

Das gaben die beiden Fußball-Bundesligisten am Sonntagmorgen bekannt. Der Deutsche Wetterdienst erwarte zwar vor und während der Partie noch kein Unwetter in Mönchengladbach. Das Sturmtief "Sabine" soll aber unmittelbar nach dem Schlusspfiff durch die Region ziehen. "Da eine gesicherte Abreise der Fans dadurch nicht gewährleistet werden kann, hat sich Borussia Mönchengladbach in enger Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach, der Feuerwehr, der Polizei und der Deutschen Fußball Liga zur Absage des Spiels entschlossen", hieß es weiter.



Zuvor war das Sonntagsspringen beim Skisprung-Weltcup in Willingen abgesagt worden. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass das Sturmtief in der Nacht zum Montag seinen Höhepunkt erreicht.