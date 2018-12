Der Niederländer Peter Bosz ist neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Der ehemalige Trainer des aktuellen Tabellenführers Borussia Dortmund hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Er folgt damit auf Heiko Herrlich, den der Verein einen Tag vor Heiligabend entließ.



Leverkusen hatte zuletzt zwar vier von fünf Pflichtspielen gewonnen, konnte dabei allerdings nicht überzeugen. Sportvorstand Rudi Völler begründete die Entlassung Herrlichs daher auch mit der "Stagnation in der Entwicklung des Teams".



Es ist der zweite Trainerwechsel in der Bundesliga in dieser Saison. Tayfun Korkut war beim VfB Stuttgart im Oktober von Markus Weinzierl abgelöst worden.