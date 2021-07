Der deutsche Profi-Fußball plant ab dem dritten Spieltag der kommenden Saison die Rückkehr von Gästefans in die Stadien.

Das beschlossen die 36 Erst- und Zweitligisten in Frankfurt am Main. Solange die Zuschauerkapazitäten noch gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, sollen demnach fünf Prozent der Eintrittskarten pro Spiel Fans der Gast-Mannschaft vorbehalten werden. Bei einem kompletten Wegfall der Corona-Beschränkungen wird automatisch zum eigentlich vorgesehenen Kontingent von zehn Prozent zurückgekehrt, teilte die Deutsche Fußball-Liga mit. In der nächsten Bundesliga-Saison dürfen bis zu 25.000 Zuschauer ins Stadion.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.