Die Polizei Mannheim richtet wegen der Schmähungen gegen den Mehrheitseigner des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, eine Ermittlungsgruppe ein.

Hopp wird seit längerer Zeit von Fans anderer Mannschaften und während der Bundesligaspiele angefeindet - heute mit Transparenten bei der Partie Union Berlin gegen VfL Wolfsburg. Gestern wurde das Spiel der TSG Hoffenheim gegen Bayern München zweimal unterbrochen - wegen Hass-Plakaten gegen Hopp im Bayern-Fanblock. Auch beim Spiel Dortmund gegen Freiburg kam es zu einer Unterbrechung.

Vom Dorfverein zum Erstligisten

Der Hintergrund: Dietmar Hopp ist Mitbegründer des Software-Konzerns SAP. Er hat - so beschreibt es die Nachrichtenagentur SID - mit mehreren hundert Millionen Euro aus seinem Privatvermögen "seinen Dorfverein aus dem Kraichgau" zum Erstligisten gemacht. Und so "gilt der Multi-Milliardär bei Teilen der gegnerischen Fans als Musterbeispiel für die ungeliebte Kommerzialisierung des Fußballs" (SID).



Zuletzt hatte das DFB-Sportgericht eine Kollektivstrafe gegen die Fans von Borussia Dortmund ausgesprochen: Sie dürfen wegen der Schmähungen in den beiden kommenden Saisons bei Auswärtsspielen gegen Hoffenheim dort nicht ins Stadion. Das war der Auslöser für die jüngsten Aktionen bei den Spielen.



Die Polizei Mannheim will nun alle Vorkommnisse rund um die Hopp-Schmähungen zusammenführen - mit erfahrenen, szene- und ortskundigen Beamten. Auch werden etwa Videos von der gestrigen Partie Bayern - Hoffenheim ausgewertet, um vermeintliche Täter zu identifizieren. Polizeipräsident Stenger sagte, man dürfe den verbalen und nonverbalen Straftätern nicht das Feld überlassen.