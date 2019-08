In der Fußball-Bundesliga stehen heute mehrere Premieren an.

Julian Nagelsmann war bis Ende der vergangenen Saison Coach bei Hoffenheim; er steht heute zum ersten Mal in der Liga bei RB Leipzig an der Seitenlinie. Sein Verein trifft auf Union Berlin mit dem neuen Trainer Urs Fischer. Auch Alfred Schreuder ist als Coach ein Bundesliga-Neuling. Er tritt mit Hoffenheim gegen Frankfurt an. Insgesamt gehen sieben der 18 Bundesligavereine mit einem neuen Coach in die Saison.



Gestern gewann Dortmund in Augsburg mit 5:1. Dadurch sicherten sich die Dortmunder vorerst die Tabellenführung. Freiburg setzte sich gegen Mainz mit 3:0 durch. Für die Mannschaft aus Südbaden war es der erste Sieg am ersten Bundesligaspieltag seit 2001.



Außerdem spielten:



Mönchengladbach - Schalke 0:0.

Leverkusen - Paderborn 3:2

Wolfsburg - Köln 2:1

Bremen - Düsseldorf 1:3

und

Bayern München - Hertha BSC 2:2.